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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Директор «Баварии» считает, что Германия может выиграть Евро: «У меня большие надежды. В 2024-м совершенно иная энергия, решение вернуть Крооса было верным»

«У меня большие надежды на нашу сборную. И я просто надеюсь, что летом будет таким же прекрасным, как в 2006-м! Ощущение, что в 2024-м у сборной совершенно иная энергия.

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