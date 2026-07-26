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Snapdragon 8 Gen 5, аккумулятор 7200 мА•ч, камеры Zeiss по 50 Мп и зарядное устройство в комплекте. Vivo X300e полностью рассекречен до начала продаж

Snapdragon 8 Gen 5, аккумулятор 7200 мА•ч, камеры Zeiss по 50 Мп и зарядное устройство в комплекте. Vivo X300e полностью рассекречен до начала продаж

В базе China Telecom появились практически все характеристики нового смартфона VivoНезадолго до официальной премьеры, которая состоится 27 июля, смартфон Vivo X300e появился в базе китайского оператора China Telecom.

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