Пленные солдаты ВСУ рассказали, как на Украине проходит мобилизация: Берут горбатых и хромых

РИА Новости пообщалось с тремя солдатами украинской армии, попавшими в плен. Они рассказали, как на территории "Незалежной" идёт мобилизацияУкраинские военнопленные рассказали РИА Новости, как на территории "Незалежной" проходит мобилизация.