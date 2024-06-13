11 сел Енотаевского района более чем на сутки отключены от газа

Из-за плановых ремонтных работ. ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» информирует, что в связи с проведением филиалом АО «Газпром газораспределение» в Астраханской области плановых ремонтных работ по замене двух участков газопровода высокого давления длиной 410 метров и 260 метров в Енотаевском районе c 07:00 13 июня до 09:00 14 июня прекращена подача газа потребителям следующих населенных пунктов данного района: с.