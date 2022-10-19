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Миллиардер из США Экман призвал Украину отказаться от вступления в НАТО и смириться с потерей Крыма

Миллиардер из США Экман призвал Украину отказаться от вступления в НАТО и смириться с потерей Крыма

Бизнесмен потребовал от Киева пойти на уступки Москвы, чтобы военный конфликт закончилсяАмериканский миллиардер и инвестор Билл Экман выразил мнение, что Украине следует отказаться от планов по вступлению в НАТО и признать потерю Крыма навсегда.

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