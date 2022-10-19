Миллиардер из США Экман призвал Украину отказаться от вступления в НАТО и смириться с потерей Крыма

Бизнесмен потребовал от Киева пойти на уступки Москвы, чтобы военный конфликт закончилсяАмериканский миллиардер и инвестор Билл Экман выразил мнение, что Украине следует отказаться от планов по вступлению в НАТО и признать потерю Крыма навсегда.