Замглавы МИД России Георгий Борисенко в интервью RTVI заявил, что российская сторона готова забрать иранский обогащённый уран на свою территорию или помочь это сделать другим.
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