Извинения не приняты? Киркорова не покажут по телевизору в Новый год

Россияне могут не увидеть Филиппа Киркорова по телевизору в предстоящую новогоднюю ночь. Как пишет МК, народному артисту РФ на отечественном телевидении объявили бойкот: в настоящий момент его активно убирают из всех праздничных эфиров.