Извинения не приняты? Киркорова не покажут по телевизору в Новый год

Россияне могут не увидеть Филиппа Киркорова по телевизору в предстоящую новогоднюю ночь. Как пишет МК, народному артисту РФ на отечественном телевидении объявили бойкот: в настоящий момент его активно убирают из всех праздничных эфиров.
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