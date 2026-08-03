В Израиле запретили использовать крокодилов для охраны тюрьмы с террористами

Окружной суд Иерусалима временно заблокировал план министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира разместить крокодилов у тюрьмы Кциот, где содержатся заключенные по делам о терроризме и безопасности.
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