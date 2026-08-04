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FiNE NEWS

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Политический кризис в ЕС из-за критики миграционной политики Испании после наплыва мигрантов в Сеуту

В конце июля в испанском анклаве Сеута на границе с Марокко произошёл массовый наплыв мигрантов, что вызвало политический кризис в Евросоюзе из-за разногласий между странами по миграционной политике Испании.

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