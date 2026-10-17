Технологию уже проверили на белках, связанных с болезнью Альцгеймера и лобно-височной деменцией Учёные из лаборатории Дэвида Бейкера в Вашингтонском университете использовали искусственный интеллект для создания искусственных протеаз — ферментов, которые разрезают белки в строго определённых местах.