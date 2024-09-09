Украина показала Грузии, как не надо себя вести — грузинский политик

Украину используют внешние силы в качестве ресурса против России, и это показывает, зачем Западу нужна Грузия, заявил лидер «Консервативного движения» Грузии Георгий Кардава 9 сентября в эфире телеканала «Альт-инфо».
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