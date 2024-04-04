История краха Афганской национальной армии. Талибы и новое “кладбище” для новой империи.

Быстрый крах Афганской национальной армии в 2021 году ошеломил многих. Но что случилось? Как эксперты могли так ошибаться? Ответы кроются в хронических проблемах, которые с самого начала преследовали афганскую армию.
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