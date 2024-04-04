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История России

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История краха Афганской национальной армии. Талибы и новое “кладбище” для новой империи.

История краха Афганской национальной армии. Талибы и новое “кладбище” для новой империи.

  Быстрый крах Афганской национальной армии в 2021 году ошеломил многих. Но что случилось? Как эксперты могли так ошибаться? Ответы кроются в хронических проблемах, которые с самого начала преследовали афганскую армию.

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