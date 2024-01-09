ММА в Кузьминках: в попытке украсть пакет с продуктами, мужчина отправил в нокаут охранника магазина

Воришка решил незаметно вынести пакет с продуктами на улице Маршала Чуйкова. Однако, когда охранники попытались его задержать, он неожиданно превратился в борца и вынес уже не пакет, а одного из охранников.
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