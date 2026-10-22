Средняя цена литра бензина на АЗС Нижегородской области опустилась до 77,05 руб., тогда как дизельное топливо подорожало до 79,2 руб.
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