Яна Рудковская: «За 15 лет создали большую ледовую империю – шоу Плющенко. Наши шоу посетили больше семи миллионов зрителей по всему миру»

«15 лет со дня нашего бракосочетания. Душа в душу и в горе, и в радости. За эти эти 15 лет много чего успели сделать вместе: – Прошли 2 Олимпиады – 2 олимпийские медали ✔️; – У нас родились два прекрасных сына – Александр и Арсений✔️; – Создали большую ледовую империю – шоу Плющенко.