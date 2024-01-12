Казахстанский депозитарий предлагает УК из России судиться с ним в республике

Казахстанский Центральный депозитарий ценных бумаг (ЦДЦБ) заявил, что иски к нему от российских УК должны рассматриваться на территории Казахстана, соответствующие возражения он уже подал в Арбитражный суд Москвы, говорится в сообщении ЦДЦБ.
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