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"Хватит ныть, работайте!" - Белоусов поставил на место многих хозяев кресел, под которыми уже горит земля

"Хватит ныть, работайте!" - Белоусов поставил на место многих хозяев кресел, под которыми уже горит земля

Avia.pro - СМИ Да, вы не ослышались! Андрей Белоусов, новый глава Минобороны России, вышел на тропу войны против всей нашей политической и олигархической элиты.

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Комментарии
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Михаил
Дай Бог что бы всё получилось .
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