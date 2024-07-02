"Хватит ныть, работайте!" - Белоусов поставил на место многих хозяев кресел, под которыми уже горит земля

Avia.pro - СМИ Да, вы не ослышались! Андрей Белоусов, новый глава Минобороны России, вышел на тропу войны против всей нашей политической и олигархической элиты.
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