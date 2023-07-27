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В США запросили данные о кибератаках якобы со стороны Китая, России и КНДР

В США запросили данные о кибератаках якобы со стороны Китая, России и КНДР

Американский сенатор Рик Скотт обратился к главе ФБР Кристоферу Рэю с просьбой предоставить данные о том, сколько кибератак, расследованием которых занималось ведомство в последнее время, были организованы из России, Китая или Северной Кореи.

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