Губернатор Сальдо: 137 тыс. человек остались без света в Херсонской области

В результате аварии на линии электропередачи (ЛЭП) Джанкой—Мелитополь без электричества остались более 137 тысяч человек в 172 населённых пунктах Херсонской области, сообщил глава региона Владимир Сальдо.
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