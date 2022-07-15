Россиянам напомнили о новом штрафе для водителей

С 15 июля в России вступил в силу новый штраф за выбрасывание мусора из машины. Теперь сброс мусора с легкового автомобиля обойдется физическому лицу в 10-15 тысяч рублей, должностному - в 20-30 тысяч рублей, а юридическому - в 30-50 тысяч рублей.