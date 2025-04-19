ФНС России поддержала создание реестра самозапрета на азартные игры

ФНС России поддержала идею создания реестра самозапрета на участие в азартных играхФедеральная налоговая служба (ФНС) одобрила идею формирования национального реестра самоисключения из азартных игр под названием «Стопазарт» .
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