Эксперт Баранов рассказал об ошибке на 500-рублевой банкноте

Объясняя в интервью aif.ru, как происходит отбор изображений для банкнот, председатель правления «Союза бонистов», кандидат исторических наук Александр Баранов упомянул 500-рублевую купюру образца 1997 года.
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