Адвокат обжаловала решение суда об ужесточении меры пресечения Блиновской

Представитель защиты Елены Блиновской обжаловала решение Замоскворецкого суда Москвы об ужесточении меры пресечения блогеру, которая нарушила введенные ограничения в рамках избранного ей домашнего ареста.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии