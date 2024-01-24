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Адвокат обжаловала решение суда об ужесточении меры пресечения Блиновской

Адвокат обжаловала решение суда об ужесточении меры пресечения Блиновской

Представитель защиты Елены Блиновской обжаловала решение Замоскворецкого суда Москвы об ужесточении меры пресечения блогеру, которая нарушила введенные ограничения в рамках избранного ей домашнего ареста.

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