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WP: перед католической церковью стоит задача сохранения единства верующих

WP: перед католической церковью стоит задача сохранения единства верующих

Перед выборами нового папы Католическая церковь оказалась перед сложной задачей — как сохранить единство верующих, разделенных на два лагеря: сторонников традиционных ценностей и приверженцев прогрессивных реформ.

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