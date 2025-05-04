WP: перед католической церковью стоит задача сохранения единства верующих

Перед выборами нового папы Католическая церковь оказалась перед сложной задачей — как сохранить единство верующих, разделенных на два лагеря: сторонников традиционных ценностей и приверженцев прогрессивных реформ.
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