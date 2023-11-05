У Кучерова пять очков, у Панарина — очередной гол, у Малкина — дубль! Яркий день русских в НХЛ (видео)

1+4 от Никиты Кучерова принесли «Тампе» волевую победу в гостях над «Оттавой» (6:4), 1+1 Артемия Панарина помогли «Рейнджерс» набрать очки в матче с «Миннесотой» (4:5Б), а два гола Евгения Малкина обеспечили «Питтсбургу» разгром «Сан-Хосе» (10:2).