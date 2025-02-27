Экономист Григорьев допустил доллар по 80 рублей в марте

Соотношение рубля и американского доллара в настоящее время зависит прежде всего от геополитической ситуации и в значительной степени от психологии, от слухов, ожиданий, предположений и так далее, пишет интернет-издание "Лента.
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