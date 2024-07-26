По сравнению с прошлым годом количество природных пожаров в Крыму увеличилось на 35%. Причины последних пожаров на полуострове в интервью «Крымской газете» раскрыл министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Садаклиев.
В Крыму увеличилось количество природных пожаров
Комментарии
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Валентина Литвяк
Что то не верится в природное происхождение пожаров. Такие пожары были всегда, но после развала СССР, когда стали грабить природные ресурсы и чужие и свои "предприниматели", черные лесорубы столько пожаров не было .Горит видимо, то что нужно скрыть от глаз народа, воровство и набивание карманов местными чиновниками и иже с ними.
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