В Крыму увеличилось количество природных пожаров

Валентина Литвяк

Что то не верится в природное происхождение пожаров. Такие пожары были всегда, но после развала СССР, когда стали грабить природные ресурсы и чужие и свои "предприниматели", черные лесорубы столько пожаров не было .Горит видимо, то что нужно скрыть от глаз народа, воровство и набивание карманов местными чиновниками и иже с ними.