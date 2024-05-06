В США жена посчитала наваждением решение мужа направить с обрыва авто с семьей в салоне

Ниха Патель — супруга рентгенолога из Медицинского центра Святого Креста в Лос-Анджелесе Дхармеша Пателя обратилась с просьбой к судье рассмотреть возможность лечения психического здоровья мужа вместо тюремного заключения.
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