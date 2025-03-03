Орловские заводы посетили более 12 тысяч туристов

Работу промышленности рассмотрели сегодня, 3 марта, на заседании регионального правительства. Об итогах деятельности всего промышленного комплекса области в 2024 году и о планах на год текущий доложил руководитель профильного департамента Денис Леонов.
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