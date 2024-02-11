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Российские военные сбили за сутки 30 беспилотников ВСУ

Российские военные сбили за сутки 30 беспилотников ВСУ

РИА Новости В течение прошедших суток российские военные уничтожили 30 украинских беспилотников, а также поразили пункт управления 3-й штурмовой бригады ВСУ, заявили в Минобороны РФ в воскресенье, 11 февраля.

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