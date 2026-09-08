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Происшествия

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Председатель СК России принял участие в совещании актива Союза госпиталей ветеранов войн

Председатель СК России принял участие в совещании актива Союза госпиталей ветеранов войн

На базе Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Госпиталь для ветеранов войн» состоялось совещание актива Союза госпиталей ветеранов войн, объединившее представителей из 11 регионов России.

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