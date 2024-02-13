Пациентка мариупольской больницы №7, в которой на пациентах опробовали новые медицинские препараты для исследований в интересах западных фармкомпаний, погибла местная жительница из-за лечения артрита не прошедшими испытаний препаратами.
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