Geely Atlas в Казахстане оказался мощнее и дешевле на 360 000 рублей

Новый Geely Atlas появился в продаже в Казахстане, где оказался заметно дешевле российского собрата. Если в РФ машина в комплектации Luxury стоит от 3,4 млн рублей, то у соседей, где она называется Premium, — от 3,04 млн.
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