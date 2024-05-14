В Северной Осетии сотрудники ОМВД по Алагирскому району совместно с общественниками присоединились к Всероссийской акции «Сад Памяти»

На территории Алагирского лесничества силами всего личного ОМВД России по Алагирскому району, а также председателя Совета ветеранов ОМВД полковника в отставке Олега Бицоева, представителей Общественного совета Алагирского района – Олега Зангиева и Александра Вязникова были высажены саженцы красного дуба.