Nutrients: плоды редкого коричного дерева C. chago способны облегчить запор

Масло из ядер плодов редкого китайского растения Cinnamomum chago может улучшать работу кишечника и облегчать запор.
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Очередная пиар акция. Лет десять назад тск-же носились с соком ноньи, будто нашли панацею от рака. Никому ненужная, как фрукт, нония, вдруг подскочила в цене в десятки раз... а потом вся эта авантюра тихо сошла на нет, принеся производителям "лекарства" из нее, миллиардные прибыли. Ну, признайтесь, кто из вас сейчас вспоминает о ней?