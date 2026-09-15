Аленичев: Сделаем всё возможное, чтобы выйти из той турнирной ситуации, в которой мы сейчас находимся

Новый главный тренер «Арсенала» рассказал о том, как получил предложение из Тулы, а также поделился впечатлениями от возвращения в свой «второй родной город».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Туляк использовал...
- В Тульской област...
- Аварийный дом в А...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым