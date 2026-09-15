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Тульские новости

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Аленичев: Сделаем всё возможное, чтобы выйти из той турнирной ситуации, в которой мы сейчас находимся

Аленичев: Сделаем всё возможное, чтобы выйти из той турнирной ситуации, в которой мы сейчас находимся

Новый главный тренер «Арсенала» рассказал о том, как получил предложение из Тулы, а также поделился впечатлениями от возвращения в свой «второй родной город».

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