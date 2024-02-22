Индекс PMI Японии от Jibun Bank показывает дальнейшее снижение деловой активности

Индекс менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности Японии, замеряемый Jibun Bank, упал до 47,2 в феврале по сравнению с январским значением 48, что указывает на продолжающееся сокращение деловой активности в частном секторе.
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