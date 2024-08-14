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Закон, порядок, государство

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В Оренбургской области полицейскими задержаны 9 иностранных граждан, находящихся в федеральном розыске

Сотрудниками полиции ОМВД России по Акбулакскому району совместно с ФСБ России по Оренбургской области на территории Акбулакского района проведено оперативно-профилактическое мероприятие под условным наименованием «Работодатель».

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