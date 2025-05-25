В Италии призвали «не сжигать канал с Ватиканом» в переговорах Москвы и Киева

Министр иностранных дел Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил в интервью газете Corriere della Sera, что не стоит ставить крест на Ватикане как площадке для проведения переговоров между Москвой и Киевом.
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