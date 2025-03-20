@psychology_funny юмор и психология https://m.vk.com/@m_e_n_s_humor-lev-gulyaet-po-lesu-vstrechaet-zhirafa-ei-dlinnosheii-kto-sa.
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@psychology_funny юмор и психология https://m.vk.com/@m_e_n_s_humor-lev-gulyaet-po-lesu-vstrechaet-zhirafa-ei-dlinnosheii-kto-sa.
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