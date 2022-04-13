Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alex Немо
    В чем вранье, конкретно пожалуйста, с фактами а не домыслами.Минобороны РФ: кр...
  • Сергей Молканов
    Двуликий АнусМакрон выразил со...
  • Николай Бардин
    " время для ответного сокрушительного удара по центру управления в украинской столице" центр принятия решений в вашин...В Госдуме предлож...

В Пентагоне прокомментировали поставки химзащиты Киеву

В Пентагоне прокомментировали поставки химзащиты Киеву

Оборонное ведомство Соединенных Штатов заявило, что планируемые поставки средств биологической, химической и радиационной защиты Киеву не опираются на конкретную информацию о возможности применения средств массового поражения на территории Украины.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх