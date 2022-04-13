В Пентагоне прокомментировали поставки химзащиты Киеву

Оборонное ведомство Соединенных Штатов заявило, что планируемые поставки средств биологической, химической и радиационной защиты Киеву не опираются на конкретную информацию о возможности применения средств массового поражения на территории Украины.
Оборонное ведомство Соединенных Штатов заявило, что планируемые поставки средств биологической, химической и радиационной защиты Киеву не опираются на конкретную информацию о возможности применения средств массового поражения на территории Украины.
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