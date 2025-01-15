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Царьград

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Израильский обстрел в секторе Газа: 12 погибших и более 20 раненых

Израильский обстрел в секторе Газа: 12 погибших и более 20 раненых

Израильские силы обстреляли район Шейх-Радван в Газа, из-за чего погибли 12 человек и более 20 получили ранения.

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