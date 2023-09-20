«Это страшнее ядерной бомбы» – Зеленский обвинил Европу в помощи Москве 

фМ

фуат Мухамадиев

Танцы с бубном вокруг якобы "Украинского зерна" происходят потому, что все произведенное на украине зерно увы, не украинское, все принадлежит Американским агрокорпорациям. А так, хрен бы все положили на всю эту галиматью, да вот, Барин из за океана давит на кадык. Американцы пытаются убить при этом двух зайцев, и прибыль получить из за бесплатно почти произведенной продукции, и добить ещё европейский агробизнес, ввозя туда дешевую продукцию. Промышленность там они практически поставили уже раком, дело осталось за сельским хозяйством, разорить фермеров. И фффсёёё, Европа - вечный конкурент Америки, будет на лопатках. Как вам такое содружество братьев - пидарасов - дерьмократов ?