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«Это страшнее ядерной бомбы» – Зеленский обвинил Европу в помощи Москве 

«Это страшнее ядерной бомбы» – Зеленский обвинил Европу в помощи Москве 

Страны ЕС, которые ограничивают поставки украинского зерна, помогают России. Об этом в ходе выступления на Генассамблее ООН заявил президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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фМ
фуат Мухамадиев
Танцы с бубном вокруг якобы &quot;Украинского зерна&quot; происходят потому, что все произведенное на украине зерно увы, не украинское, все принадлежит Американским агрокорпорациям. А так, хрен бы все положили на  всю эту галиматью, да вот, Барин из за океана давит на кадык. Американцы пытаются убить при этом двух зайцев, и прибыль получить из за бесплатно почти произведенной продукции, и добить ещё европейский агробизнес, ввозя туда дешевую продукцию. Промышленность там они практически поставили уже раком, дело осталось за сельским хозяйством, разорить фермеров. И фффсёёё, Европа - вечный конкурент Америки, будет на лопатках. Как вам такое содружество братьев - пидарасов - дерьмократов ?
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