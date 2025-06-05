Уголовное дело о взятке возбуждено против экс-директора Нижегородского ГУММиД

Полицейские объявили в федеральный розыск главного метростроителя областного центра. Речь идёт об Андрее Левдикове, до недавнего времени возглавлявшем Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей.
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