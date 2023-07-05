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Сегодня по графику профилактических работ прекратится подача газа в поселения пяти районов Астраханской области

Сегодня по графику профилактических работ прекратится подача газа в поселения пяти районов Астраханской области

В некоторых населенных пунктах ремонт затянется на половину дня. ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» информирует, что в связи с графиком планово-профилактических работ 5 июля будет прекращена подача газа потребителям следующих населенных пунктов: с 08:00 до 19:00 - сел Федоровка и Светлое Икрянинского района; с 09:00 до 18:00 - поселка Азовский Камызякского района; с 09:00 до 21:00 - сел Речное и Заволжское Харабалинского района, - сел Барановка и Петропавловка Наримановского района, - поселков Новострой и Прибрежный Енотаевского района.

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