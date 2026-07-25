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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вашингтон (ATP). Де Минаур начнет защиту титула матчем с Циципасом, Фриц сыграет с Бергсом, Фис – с Ходаром

Состоялась жеребьевка турнира ATP 500 в Вашингтоне, который пройдет с 27 июля по 2 августа. Действующий чемпион Алекс де Минаур (1) в первом круге сыграет со Стефаносом Циципасом , Бен Шелтон (2) – с Итаном Куинном.

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