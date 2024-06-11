Мужчина на мотоцикле свалился с горы в Крыму

То ли по неопытности, то ли из-за лихачества, но он допустил опрокидывание транспортного средства. К пострадавшему на Долгоруковскую яйлу (Симферопольский район) были вызваны спасатели, которые уже затемно нашли его на склоне горы «Дедов Курень».
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