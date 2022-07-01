Дружба дружбой, а углеводороды врозь: Британия может оставить Европу без газа

На недавнем саммите G7 западный блок изо всех сил демонстрировал единодушие и единство в своей борьбе против России, правда, реальность мгновенно расставила все на свои места [caption id="attachment_820518" align="aligncenter" width="777"] Фото: © AP Photo / Frank Augstein[/caption] Европейские средства массовой информации с явной тревогой пишут, что Великобритания, не так давно со скандалом вышедшая из состава Евросоюза, может перекрыть оба газопровода, соединяющие ее с материком.