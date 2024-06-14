Этой осенью в Самарской области пройдет всероссийский фестиваль "Музыкальное сердце театра"

Этой осенью в Самарской области впервые пройдет всероссийский фестиваль "Музыкальное сердце театра". Этот проект стал одним из крупнейших театральных событий в Приволжском федеральном округе благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
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