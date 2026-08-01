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ФедералПресс

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Август для Киева начался с российской баллистики: РФ нанесла массированный удар

Август для Киева начался с российской баллистики: РФ нанесла массированный удар

МОСКВА, 1 августа, ФедералПресс. Россия продолжает демилитаризацию украинской столицы. В первый день августа РФ нанесла массированный удар высокоточным оружием наземного, морского базирования и ударными БПЛА.

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